DAZN esalta la Juve che non tira in porta e critica il Napoli dopo la vittoria a Verona

I commentatori DAZN esaltano la Juve criticano il Napoli dopo la vittoria di Verona, per i cronisti gli azzurri sono stati fortunati.

La Juventus passa a Marassi contro la Sampdoria senza aver mai tirato in porta, il rigore generoso assegnato dall’arbitro Valeri è ancora al centro di alcune polemiche. A DAZN hanno esaltato all’inverosimile la squdra di Allegri magnificando il lavoro del tecnico e il valore della rosa. Stessa cosa non capita al Napoli, la formazione di Spalletti, in piena lotta scudetto è stata bollata come fortunata.

A fine partita, nel salottino di DAZN si parla della sfida del Benetegodi, partita caratterizzata anche dai cori razzisti verso Osimhen e koulibaly e dai soliti cori contro Napoli e i napoletani. Ovviamente i cronisti come l’arbitro Doveri, non hanno sentito nulla, anzi magnificano la squadra di Tudor sottolineando anche “un pizzico di fortuna che ha accompagnato il Napoli alla vittoria”.

Di quale origine fosse questa fortuna resta un mistero, la squadra di Spalletti ha dominato la partita dal primo minuto, concedendosi un solo momento di stop coinciso con il gol di Faraoni.

Il Napoli in più occasioni è andato vicinissimo all’1-3, l’ultima con un destro dal limite di Mario Rui che si infrange sulla traversa: al Bentegodi termina 1-2 grazie alla doppietta di Osimhen. La formazione di Spalletti continua a sognare.