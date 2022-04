De Laurentiis full immersion a Castel Volturno, vigila sulla squadra. Il programma

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno, al Konami Center dove il presidente del Napoli resterà fino a Napoli-Sassuolo. Secondo quanto riferisce la radio ufficiale del Napoli, con Carlo Alvino il presidente Aurelio De Laurentiis resterà per tutta la settimana, fino a sabato al centro sportivo. Il patron azzurro è arrivato per stare vicino al Napoli in piena crisi, quello che nelle ultime tre partite ha racimolato solo un punto mandando all’aria il sogno scudetto.

“Io non credo che la qualificazione Champions League posso sfumare, oramai mancano quattro giornate alla fine e quindi non è possibile che De Laurentiis sia a Castel Volturno per paura di perdere la qualificazione. Io credo che voglia vedere da vicino il lavoro di Spalletti ed il rapporto che ha con i calciatori e con lo staff” dice Paolo Del Genio. Proprio stamattina si è parlato di un rapporto freddissimo tra Spalletti e lo staff medico, per via di un Napoli piagato dagli infortuni, con il tecnico azzurro che avrebbe voluto portare alcuni suoi uomini in quello staff. Secondo la radio ufficiale De Laurentiis assisterà a tutti gli allenamenti del Napoli in questa settimana per fare le proprie valutazioni. Si parla di un esonero di Spalletti, con nomi dei sostituti. Ma prima di prendere una decisione definitiva il presidente del Napoli vuole stare vicino al suo gruppo.