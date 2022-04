Scotto: “Tre nomi per il dopo Spalletti, attenti a De Zerbi”

Il Napoli pensa ad un cambio di allenatore, al posto di Luciano Spalletti prende quota l’ipotesi Roberto De Zerbi. Il nome del tecnico italiano ora allo Shakhtar Donetsk viene fatto da Giovanni Scotto durante il programma Terzo Tempo Calcio, condotto da Claudio Brachino in onda su Tele A.

Durante il dibattito in studio si è approfondito il tema Napoli, non sono mancate le critiche a Spalletti ed anche una difesa a Meret per l’errore contro l’Empoli.

Esonero Spalletti: chi lo sostituisce

Si intensificano le voci su un possibile addio di Spalletti dal Napoli. L’allenatore al termine di Empoli-Napoli, non ha voluto parlare del suo futuro e si è limitato a voler discutere del match. Un segnale che c’è più di un problema da risolvere. Inoltre la lite Spalletti-Edo De Laurentiis non alleggerisce l’atmosfera, già appesantita dalla questione ritiro.

Aurelio De Laurentiis pensa anche al dopo Spalletti, questi i nomi per sostituire il tecnico toscano: “Dionisi del Sassuolo piace moltissimo a De Laurentiis, poi c’è Italiano della Fiorentina ma ha una clausola di 10 milioni di euro, quindi è davvero complicato“.

Esce poi fuori il nome di Roberto De Zerbi per il Napoli, il tecnico è sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk, ma la squadra ucraina vive un momento difficilissimo a causa della guerra. Inoltre Donetsk si trova nel Donbass, territorio conteso dalla Russia: “La situazione è veramente complicata, De Zerbi ha detto di voler onorare il contratto con lo Shaktar e questo gli rende onore, ma è chiaro che sarebbe complicato anche capire in quale campionato dovrebbe giocare la sua squadra che in questo momento sta disputando delle amichevoli” dice Del Genio in studio.

Per Antonio Corbo, se resta “Giuntoli come direttore sportivo allora si va dritti su Dionisi“. Ma attenti alla soluzione Gasperini per il Napoli, anche se il tecnico dell’Atalanta ha appena rinnovato fino al 2024. Ovviamente per dire addio a Spalletti bisognerà trovare un accordo tra il Napoli ed il tecnico toscano, che ha ancora un anno di contratto a 2,8 milioni di euro a stagione.