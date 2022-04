Bruscolotti: “Tutti contro Meret, l’errore non è solo suo”

L’errore di Meret contro l’Empoli è stato molto discusso, il portiere del Napoli che è stato criticato, ma arriva anche la difesa si Bruscolotti. L’ex difensore del Napoli durante il programma Goal Show in una su Televomero, analizza il gol del pareggio dell’Empoli. L’errore di Meret è evidente, anche perché tentenna col pallone tra i piedi, ma nello studio si prova ad interpretare anche diversamente l’episodio.

Secondo Bruscolotti l’errore “lo fa anche Rrahmani che gli passa il pallone in quel modo. Non capisco perché anche in certe situazioni, con la partita che sta per finire si debba continuare a giocare dal basso. Rrahmani non guadagna nulla con quel passaggio, lo dà a Meret che si trova in difficoltà e commette l’errore. In certi casi la palla di può anche calciare via“.