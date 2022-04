Del Genio: “Spalletti consegna lo scudetto a Inter e Milan. Mi aveva illuso”

La delusione in casa Napoli è molto forte, le sconfitte con Fiorentina ed Empoli ed il pareggio con la Roma hanno escluso il club dalla corsa scudetto. In queste ultime partite la squadra di Spalletti era chiamata ad una prova di maturità importante, fallita miseramente. Il tecnico si è assunto le colpe, ma ora si è ripiombati di nuovo nella demoralizzazione più assoluta, con il ritiro punitivo a fare da sfondo all’ennesima crisi della gestione De Laurentiis.

Anche Paolo Del Genio ha commentato la situazione del Napoli ed a Tele A dice: “Spalletti sta consegnando di fatto lo scudetto A Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Non ho mai detto che come organico il Napoli fosse la squadra migliore, ma per come si erano messe le cose c’erano possibilità per vincere il titolo“.

Durante il programma Terzo Tempo Calcio, condotto da Claudio Brachino, il giornalista Paolo Del Genio aggiunge: “Il Napoli che vinceva a Bergamo con l’Atalanta e le prestazioni di Milan e Inter che erano in discesa, mi avevano illuso. Ma alla fine, ancora una volta non c’è stato quel salto di qualità necessario“. Il Napoli ora deve pensare a consolidare il terzo posto dall’attacco della Juventus, ma soprattutto a ritornare in Champions League.