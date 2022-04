Napulegno: “De Laurentiis, dov’eri dopo la Fiorentina. Fai la guerra proprio a noi che…”

La pagina facebbok il Napulegno dedica un post al patron del Napoli, De Laurentiis: “difende l’eterno obiettivo del piazzamento Champions”

La pagina facebook Il Napulegno è diventata una delle più seguite sul famoso social. I post e le discussioni sono sempre serie e cosi attente da coinvolgere anche i tifosi meno appassionati. Il blitz di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è stato commentato dal giornalista e scrittore, Rosario Dello Iacovo, proproo sulla pagina facebook “Il Napulegno“: