Ufficiale si ferma il campionato ucraino, si libera De Zerbi?

Il campionato ucraino si ferma a causa dell’invasione della Russia, lo stop anche per De Zerbi ed io suo Shaktar che era primo in classifica. In un comunicato ufficiale la federazione ucraina ha fatto sapere: “Tutte le squadre di calcio della Premier League ucraina hanno sostenuto la proposta di interrompere la stagione 2021/22, poiché il campionato non può essere portato a termine a causa dell’estensione dello status di legge marziale nel Paese. La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale della stagione 2021/22 ma non verrà assegnato il titolo“.

Purtroppo la situazione in Ucraina è ancora molto grave. Quindi non è possibile prevedere una ripresa del campionato. Non è detto che De Zerbi resti l’allenatore. C’è da considerare che si è parlato di De Zerbi anche in chiave Napoli. Il tecnico potrebbe sostituire Spalletti, se tutto dovesse andare male in questo finale di stagione. Intanto questa sera c’è stata la prima cena per gli azzurri, con De Laurentiis che ha fatto un blitz in casa Mertens prima dell’appuntamento con la squadra. Resta comunque complicato vedere l’addio di Spalletti che ha ancora un anno di contratto con il Napoli e guadagna 2,8 milioni di euro a stagione.