Il Napoli studia Simeone, asse col Verona

Il Napoli si è messo sulle tracce di Giovanni Simeone, attaccante argentino di 26 anni e di proprietà del Verona. Cristiano Giuntoli ha un ottimo rapporto con la società scaligera, con cui sta intavolando una serie di trattative. Quelle più importanti sono due e portano a Ivan Ilic e Antonin Barak, due centrocampisti. Ma il Napoli pensa anche all’attacco. Ieri c’è stata la visita di De Laurentiis a casa di Mertens, si è parlato del momento del Napoli certo, ma anche e inevitabilmente del rinnovo di contratto. L’attaccante belga a 35 anni può essere un ottimo bomber di scorta, ma ci sono tante, troppe voci su un addio di Osimhen che piace in Premier League. Se qualcuno arriva con 100 milioni sul tavolo De Laurentiis è pronto a vendere.

Calciomercato: Napoli su Simeone

In casa Napoli a fine stagione si prevede una vera rivoluzione per De Laurentiis. Anche in attacco ci saranno tanti calciatori che andranno via e pure Petagna ha mercato. Dunque la società azzurra non può farsi trovare scoperta e sta valutando altri attaccanti.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli pensa a Simeone, attaccante da 16 gol stagionali che a Verona sta dimostrando di essere giunto forse a maturazione completa. Simeone ha 26 anni ed un contratto che scade a giugno del 2024. L’attaccante argentino è di proprietà del Cagliari ed in prestito al Verona, che ha un diritto di riscatto di 12 milioni di euro, che molto probabilmente eserciterà, avendo speso già 1 milione di euro per il prestito oneroso.

Il Verona può vendere Simeone per 17-18 milioni di euro, realizzando un’immediata plusvalenza, con il giocatore che potrebbe presentarsi in un nuovo club con ambizioni più alte rispetto al Verona. Magari giocare la Champions League, un dettaglio non da poco.