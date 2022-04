Lite Spalletti-Edo De Laurentiis: ecco cosa ha fatto Aurelio

La lite tra Edo De Laurentiis e Luciano Spalletti ha scosso il Napoli, il diverbio è avvenuto durante il viaggio di ritorno da Empoli. Un viaggio amaro visto che il Napoli era in vantaggio per 0-2 ed è stato rimontato, con un vittoria dei toscani per 3-2. Da qui è nato il relativo caos all’interno della squadra e dello staff, con un intervento diretto di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno.

L’imprenditore cinematografico sa perfettamente che deve salvaguardare la qualificazione Champions League ad ogni costo, per questo motivo ha deciso di passare tutta la settimana con la squadra.

Ma De Laurentiis ha voluto mettere da parte anche gli attriti sorti con il suo tecnico, anche a distanza sulla questione delle sostituzioni. Così ha fatto anche con “gli strascichi dell’acceso confronto di domenica sera in treno tra il tecnico e il vice presidente Edo De Laurentiis. La priorità per il patron azzurro in questo momento è quella di ricompattare la squadra. Ma c’è anche l’obiettivo, e non è di secondo piano, di approfondire ogni aspetto legato alla squadra. Al termine del campionato, poi tirerà le somme. Nel rapporto con l’allenatore ,che è blindato fino al 2023 con opzione a favore del club per la stagione successiva (ingaggio di quasi tre milioni a stagione). Come pure in relazione al progetto di rifondazione con un gruppo che per molti aspetti appare ormai al capolinea in azzurro” scrive Gazzetta dello Sport.