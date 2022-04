Napoli: cambio radicale in porta, piace Luis Maximiano

Il Napoli pronto ad un cambio totale in porta, piace Luis Maximiano del Granada, addio vicino per David Ospina e Alex Meret. Cristiano Giuntoli sta lavorando su più trattative in questi mesi. È di oggi la notizia di un forte interesse del Napoli per Giovanni Simeone del Verona. Ma il club azzurro, in vista di una qualificazione Champions League, deve assolutamente risolvere anche il problema dei portieri. Ospina è in scadenza di contratto e piace al Real Madrid di Ancelotti, che cerca un secondo per Courtois. Meret dopo il clamoroso errore di Empoli ha minato ancora di più le certezze di restare. Soprattutto se Spalletti resterà allenatore del Napoli, sarà difficile puntare sull’estremo difensore ex Spal.

Napoli chi è Luis Maximiano del Granada

“Intanto il Napoli si sta interessando a un 23enne di grandi e belle speranze, una delle rivelazioni della Liga: Luis Maximiano del Granada. Gli scouting azzurri lo hanno inserito tra i nomi nuovi tra i portieri emergenti: è portoghese e costa tra i 12 e i 16 milioni di euro. Intermediari sono già in azione per l’ex Sporting Lisbona. E la trattativa sta muovendo i primi passi” scrive Il Mattino.

Maximiano è un portiere classe 1999 che ha cominciato nelle giovanili dello Sporting Lisbona, ha fatto tutta la trafila, fino alla prima squadra. Nel 2020, dopo l’esordio in Europa League, arriva anche l’esordio nel massimo campionato portoghese.

Il Napoli ha messo gli occhi su Maximiano che ha dimostrato di avere grandi qualità, come ottimi riflessi ed una grandissima agilità. Una delle sue caratteristiche più importanti è l’estrema rapidità con cui riesce a neutralizzare i tiri dalla corta distanza. Maximiano attualmente è di proprietà del Granda con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. Lo aveva adocchiato anche il Milan quando si parlava dell’addio di Gigio Donnarumma, poi i rossoneri hanno virato su Maignan.