Empoli-Napoli 3-2 suicidio degli azzurri. Meret che errore – VIDEO DEI GOL

Empoli-Napoli finisce 3-2 per i padroni di casa, gli azzurri avanti 2-0 fino al minuto 80, riescono a farsi rimontare tre gol in meno di 7 minuti. Meret autore di una giocata thriller che regalala il pareggio all’Empoli. Zielinski rifiuta più volte il tiro in porta. Ancora una volta i cambi di Spalletti risultano inefficaci e poco determinanti. Azzurri demotivati e poco incisivi, aldilà delle dichiarazioni. L’Empoli nel girone di ritorno non aveva mai vinto. In questo campionato i Toscani hanno preso 6 punti dal Napoli.

EMPOLI-NAPOLI 3-2

Crolla definitivamente il Napoli e crollano i sogni scudetto, le tre squadre del cuore di Spalletti : Inter, Roma e Empoli, ognuna a modo proprio hanno fermato gli azzurri. Gli azzurri in vantaggio con Mertens prima e Insigne poi, si sono fatti rimontare incredibilmente dall’Empoli.

Appena usciti Mertens e Insigne la squadra azzurra ha perso vivacità, e l’Empoli ne ha approfittato. Da 0-2 a 3-2 per i toscan. iHenderson accorcia le distanze a 10 minuti dalla fine su errore di Malcuit, il Napoli va in difficoltà e subisce la pressione dell’Empoli. All’83’ Meret non rinvia e tiene il possesso fino all’arrivo di Pinamonti che gli soffia il pallone e pareggia. Lo stesso Pinamonti segna il 3-2 dopo quattro minuti grazie a una ripartenza di Bajrami. Napoli beffato e sogno scudetto sfumato. L’Empoli non vinceva dallo scorso 12 dicembre proprio al Maradona contro il Napoli: 16 partite consecutive!

Highlights e gol Empoli-Napoli 3-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Empoli-Napoli 3-2, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2021/2022.