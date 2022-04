“Sembra lo facciano di proposito” tifosi furiosi dopo Empoli-Napoli

Il Napoli perde con l’Empoli, una partita che stava vincendo per 2-0, gli azzurri riescono farsi rimontare di tre gol. Tifosi infuriati. Dopo l’assurda sconfitta del Napoli, sono tanti i sostenitori azzurri che si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto sul terreno di gioco. Nessuno credeva che il Napoli in vantaggio di due gol fino al minuto 80 riuscisse a farsi rimontare dall’Empoli.

Ed invece la squadra di Spalletti ha fatto Harakiri, si è impegnata per farsi segnare tre reti dall’Empoli che ha il merito di averci creduto fino alla fine. La squadra di Andreazzoli non vinceva da 16 giornate in campionato, ovvero da quando aveva sbancato lo stadio Maradona.

“Assurdo sembra che i giocatori le facciano di proposito certe cose” i tifosi del Napoli sono veramente arrabbiati sui social. Tra i più bersagliati c’è Spalletti, ma pure Meret e Malcuit, ovvero coloro che hanno commesso due macroscopici errori, dando il via ai primi due gol dell’Empoli. “Arrivati ad un certo punto staccano la spina” scrive qualcun altro. Mentre c’è chi aggiunge: “Una volta avevamo Reina o Albiol che davano una svegliata alla squadra. Ora De Laurentiis non compra più nessuno“. Le colpe alla SSCN vengono date dalla maggior parte dei tifosi che ancora non capiscono come si potuta sfumare una vittoria, che poteva blindare il quarto posto.