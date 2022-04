CORSPORT- Spalletti come Sarri, Gattuso, Ancelotti, cade nel finale: “È veramente sua la colpa?”

Il Napoli di Luciano Spalletti ha lottato per lo scudetto ma proprio nel momento più delicato è caduto. La sconfitta con la Fiorentina ed il pareggio con la Roma hanno escluso gli azzurri dai giochi, a meno di un clamoroso miracolo sportivo non ci saranno più chance per rientrare, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter con la Roma.

Si parla anche di un futuro incerto per Spalletti, su cui sono piovute pesantissime critiche dopo le ultime due partite giocate allo stadio Maradona.

Corriere dello Sport sulla vicenda scrive: “Spalletti è caduto sull’ultimo miglio. Come già Gattuso, Ancelotti e Sarri. Perché non è riuscito a consolidare la fiducia nei propri mezzi e il carattere che fanno oggi la cifra professionale del calcio europeo. Non a caso il Napoli crolla nelle Coppe contro squadre di caratura tecnica incommensurabilmente inferiore e in campionato subisce la personalità di squadre più mature, come Inter e Juventus, o semplicemente più audaci, come la Fiorentina. Ma questa fragilità, che spesso tracima in un’inaccettabile arrendevolezza, è colpa di Spalletti? Ed era colpa di Gattuso, di Ancelotti e di Sarri, e forse anche di Benitez? Di questa incompiutezza è la stessa società che deve farsi carico. Interrogandosi se in questi anni ha concorso a guarirla o piuttosto a cronicizzarla“.