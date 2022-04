Empoli-Napoli, Alvino sbotta: “Vergognatevi”

La stagione del Napoli sta finendo malissimo, gli azzurri di Spalletti perdono 3-2 contro l’Empoli al Castellani. Lo stadio toscano era stracolmo di tifosi azzurri, che sotto la pioggia e per oltre 90 minuti hanno fatto sentire tutto il loro calore alla squadra partenopea. I gol di Mertens e quello di Insigne, sembravano aver portato la partita sui giusti binari. Ma il Napoli ci ha messo del suo per meritare la sconfitta, è riuscita a subire tre gol in sette minuti dall’ottantesimo in poi. Un vero e proprio record, che non fa altro che sottolineare tutti i limiti mentali della squadra di Spalletti.

Ma la colpa è veramente solo del tecnico e dei calciatori? O anche di chi assembla la squadra spendendo poco o nulla durante una stagione sul calciomercato? Queste domane bisogna cominciare a farle.

Empoli-Napoli, il commento di Alvino

“Lontani dai nostri sentimenti! Avete calpestato la nostra passione! Offeso chi vi ha seguito ad Empoli sotto la pioggia! Senza dignità! Vergognatevi! Spettacolo indecoroso!” sono le parole di Carlo Alvino al termine del match Empoli-Napoli. Una sconfitta assurda quella del Napoli, che ancora una volta fa soffrire chi aveva deciso di fare migliaia di chilometri per seguire la fede azzurra. Una fede assecondata nonostante la delusione per la sconfitta con la Fiorentina e la Roma.

Una delusione che è stata sovrastata dall’amore dei tifosi del Napoli, ma che puntualmente viene tradito da chi va in campo. Il Napoli ha gettato via il sogno scudetto in tre partite che poteva tranquillamente vincere. È mancata la rabbia e la cattiveria e l’emblema dell’assenza di mentalità, che non si compra al mercato, si vede proprio dalla sconfitta di Empoli. Ancora una volta il sogno svanisce, perché l’amore dei tifosi arriva ad un certo punto, poi in campo ci vanno gli altri.