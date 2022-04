Napoli sconfitto ad Empoli, Auriemma distrugge gli azzurri

Il Napoli perde contro l’Empoli per 3-2, gli azzurri erano in vantaggio per 2-0 ma si sono fatti rimontare in sette minuti. Una sconfitta veramente agghiacciante quella della squadra di Spalletti che poteva conquistare tre punti già messi in cassaforte, invece si è suicidata da sola. Clamorosi gli errori di Malcuit e soprattutto Meret, che hanno spalancato le porte ai due gol che hanno messo in parità la partita.

I tifosi del Napoli non capiscono come sia possibile una cosa del genere, come può una squadra perdere la bussola così in fretta, facendo degli errori da dilettanti.

Anche Raffaele Auriemma commenta Empoli-Napoli e su twitter scrive: “Quando giocavo nel torneo Intersociale nessuno si sarebbe mai sognato di commettere gli errori clamorosi di cui si sono macchiati oggi Malcuit e Meret inadeguati“. Una sfogo duro quello di Auriemma che fa il paio con quello di Carlvo Alvino che ha criticato pesantemente la squadra. Non c’è nessuna giustificazione per la sconfitta del Napoli che affonda ad Empoli e che ora deve difendere il quarto posto, perché a questo punto i tifosi hanno paura che possa accadere di tutto, anche se per fortuna mancano solo quattro giornate alla fine del campionato di Serie A, ma il match del Castellani insegna che tutto può accadere.