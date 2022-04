TUTTOSPORT – Arsenal e Newcastle, super offerta per Osimhen

Victor Osimhen al centro del calciomercato del Napoli, Arsenal e Newcastle sono pronte a fare una clamorosa offerta ad Aurelio De Laurentiis. Oramai si parla da tempo di un addio del giocatore nigeriano, che al Napoli ha raggiunto fino ad ora 16 gol in stagione, nonostante le tantissime difficoltà per infortuni e assenze varie. Osimhen ha avuto due stagioni travagliate, ma ha sempre raggiunto la doppia cifra di gol. Eppure l’attaccante sembra non dare quella sicurezza necessaria in attacco, nonostante le sue doti fisiche siano straordinarie.

Osimhen: il richiamo della Premier League

De Laurentiis ha deciso una rivoluzione per fine stagione. Nessuno sarà incedibile, nemmeno Koulibaly. Quindi anche Osimhen finisce sul mercato, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta veramente allettante. Secondo Tuttosport, Arsenal e Newcastle sarebbero pronte a offrire 120 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. Sarebbe una mega plusvalenza per De Laurentiis che ha pagato il giocatore 50 milioni di euro, 70 di valutazione complessiva con le contropartite tecniche. Dinanzi ad una offerta del genere De Laurentiis venderebbe subito Osimhen.

La possibilità che il nigeriano lasci il club azzurro hanno spinto Giuntoli a trattare Simeone del Verona. Inoltre De Laurentiis ha incontrato Mertens, per porre le basi per un rinnovo di contratto. Insomma se la Premier dovesse chiamare concretamente Osimhen, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.