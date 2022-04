Bagni: “Napoli Traorè soluzione sbagliata, ho offerto un super calciatore al Sassuolo”

Salvatore Bagni si sofferma sul calciomercato della Serie A, l’ex giocatore consiglia il Napoli: “Traoré non è l’uomo giusto“. Il nome di Junior Traoré è venuto fuori in queste ultime settimane, ovvero da quando è stato chiaro che De Laurentiis a fine stagione ha intenzione di rivoluzionare la rosa. Gli azzurri hanno già preso Kvaratskhelia come attaccante esterno, ma è molto probabile che Ounas andrà via, così come Lozano ha mercato. Quindi la società partenopea dovrà necessariamente rinforzare la rosa che metterà a disposizione di Spalletti.

Bagni durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ in onda su Tele A, ha detto: “Ho offerto un calciatore davvero forte al Sassuolo, è straordinario. Il nome non lo posso ancora rivelare, ma potrà farlo forse dalla prossima settimana. Vi posso solo dire che si tratta di un esterno offensivo, magari la società emiliana può cedere uno dei suoi calciatori in quel ruolo“.

Si parla insistentemente di un addio di Berardi e di Traoré entrati tutti e due in orbita Napoli. Anche se per Berardi si parla soprattutto di Milan in queste ore. Secondo Salvatore Bagni, però, il Napoli non dovrebbe prendere “Traoré che non segna molti gol, è un trequartista che gioca 4-2-3-1. Io prenderei sempre Berardi”.