Chiariello: “De Laurentiis vende tutti e rivoluziona il Napoli. Piace Cragno””

Aurelio De Laurentiis e pronto a vendere qualsiasi giocatore, anche Osimhen e Koulibaly, il presidente vuole rifondare la squadra. Umberto Chiariello a Campania Sport ha detto: “Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole rifondare il Napoli. Oramai la decisione è presa, non farà più l’errore di innamorarsi di qualche giocatore come avvenuto in passato. Se arriva l’offerta giusta è pronto a vendere chiunque. Se una società mette sul piatto cento milioni per Osimhen lo lascia partire. Anche Di Lorenzo e Koulibaly sono sul mercato. Per Mertens il discorso è diverso perché non ha mercato. Spalletti vuole puntare su Koulibaly, Di Lorenzo, Elmas e Anguissa che sarà riscattato. Juan Jesus rinnova, Lobotka resta il perno del centrocampo, resta pure Mario Rui con Mathias Olivera“.

Secondo Chiariello il Napoli perderà Ospina che non rinnova. Ma può andare via anche Meret che ha commesso un clamoroso errore con l’Empoli. “Per la porta si parla molto di Cragno. Anche Fabian Ruiz sarà ceduto, è in scadenza di contratto ed il Napoli lo cederà. Ci sono dubbi su Hirving Lozano, Adam Ounas, Andrea Petagna, Piotr Zielinski, Diego Demme ed Alessandro Zanoli. I giocatori non hanno dimostrato solidità mentale“.