GAZZETTA – Edo De Laurentiis furioso, calci e pugni agli armadietti, il retroscena

Empoli-Napoli, ancora una volta ha fatto scattare la furia e la delusione di giocatori e dirigenti. Dopo il match ci sono tanti episodi di nervosismo. Sul terreno di gioco è toccato a Osimhen, ma secondo Gazzetta dello Sport è accaduto qualcosa anche negli spogliatoi. In particolare il quotidiano sportivo parlato di Edo De Laurentiis che dopo Empoli-Napoli è entrato infuriato con la squadra negli spogliatoi del Castellani. Il vice presidente è sempre vicino alla squadra ed ha mal digerito la rimonta dell’Empoli, passato dallo 0-2 al 3-2 in soli sette minuti.

“C’è un retroscena non visto ma sentito nello spogliatoio del Castellani. In particolare quando è entrato il vicepresidente Edo De Laurentiis, sicuramente non felice per la prestazione. Calci e pugni agli armadietti e anche una sorta di resa dei conti in una squadra che ha varie anime. In un angolo, con la testa fra le mani, Alex Meret che avrà bisogno di tempo per metabolizzare la papera” racconta Gazzetta dello Sport.

Anche in questo caso sembra un film già visto, perché anche nel caso del famoso ammutinamento i giornali hanno parlato di un intervento di Edo De Laurentiis. Non è un caso che ad Allan sia stata inflitta una multa importante, a quanto pare proprio per aver rivolto parole pesante al figlio di Aurelio.