Sparnelli: “Napoli, arriva Cragno ed un clamoroso ritorno. La verità su Spalletti”

Massimo Sparnelli parla dei movimenti di mercato del Napoli, in particolare dei portieri con l’addio di Ospina e Meret più che probabili a fine stagione. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto, mentre l’italiano non convince l’allenatore e con la conferma di Spalletti non troverebbe spazio, quindi è più che probabile una cessione. A questo punto Giuntoli dovrebbe trovare due portieri per il Napoli ed uno può essere Cragno del Cagliari.

Secondo Massimo Sparnelli con ogni probabilità sarà “proprio Cragno il nuovo portiere del Napoli e sarà lui il primo portiere. Mentre come secondo ci sarebbe il clamoroso ritorno di Pepe Reina“. Ovviamente il Napoli è attivo su più fronti dato che deve trovare anche il sostituto di Osimhen, visto che il nigeriano è pronto a giocare in Premier League.

Sparnelli a Tele A, parla anche di Spalletti e dice: “Non possiamo dargli la colpa anche per l’errore di Alex Meret. Mica è colpa sua se il portiere sbaglia?“. Mentre su De Laurentiis sottolinea: “Il fatto che sia andato da Mertens è un bellissimo segnale. Difficile che un presidente faccia un gesto del genere. Inoltre De Laurentiis ha anche confermato Spalletti come tecnico della squadra partenopea per la prossima stagione“.