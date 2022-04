CORSPORT – Milan con Investcorp si sogna Osimhen, la posizione di De Laurentiis

Le voci di mercato su Victor Osimhen aumentano, il giocatore piace al Manchester United, ma anche il Milan ci fa un pensiero. L’attaccante nigeriano a 23 anni ha siglato due stagioni in doppia cifra in Serie A, tanto che i top club europei lo hanno cominciato a seguire con estremo interesse. Il Napoli può cedere Osimhen, a fronte di un’offerte da 100 milioni di euro. De Laurentiis non scenderà sotto quella cifra, convinto che il suo attaccante possa dare ancora molto al Napoli. In questa stagione, nonostante i tanti problemi fisici, Osimhen ha segnato 16 gol totali, un dato che comprendere il valore del giocatore.

Cessione Osimhen: le novità di oggi

Per Osimhen si può scatenare un’asta a tutto vantaggio di De Laurentiis, che cede solo davanti ad una mega offerta. Arsenal, Manchester United e Newcastle seguono con estremo interesse il giocatore. Ma secondo Corriere dello Sport anche il Milan fa un pensiero ad Osimhen. Il club rossonero sta per cambiare società e l’entrata del fondo arabo Investcorp mette a disposizione di Maldini soldi freschi per il mercato. Si parla di almeno 350 milioni di euro da poter investire sul calciomercato per il Milan, una cifra enorme in cui può rientrare anche l’acquisto di Osimhen. Ma a quanto pare De Laurentiis non sembra convinto di voler cedere il suo giocatore ad una diretta concorrente, quindi preferirebbe cederlo in Premier League.