Insigne è carico: la storia sui social scalda i tifosi

Lorenzo Insigne è pronto per Napoli-Sassuolo, partita del riscatto e per blindare il quarto posto. Dopo un periodo difficile è arrivato il sostegno di Aurelio De Laurentiis, intervenuto per una settimana al Konami Center di Castel Volturno per stare vicino alla squadra. Un solo punto in tre partite ha fatto allarmare tutti in casa Napoli, con la società che prima aveva deciso per il ritiro e poi è passata ad una soluzione più soft.

Ora le cene sono terminate e De Laurentiis si aspetta una risposta concreta sul campo dai suoi giocatori, ma anche dall’allenatore.

Una risposta sui social ha cominciato a darla Lorenzo Insigne, che questa mattina su instagram ha fatto capire di essere carico e pronto per l’allenamento a Castel Volturno. Il talento napoletano è una delle anime della squadra di Spalletti. Nonostante debba andare via a fine stagione, Insigne non fa mai mancare la sua professionalità ed il rispetto per la maglia che indossa, ma soprattutto per quella fascia di capitano che porterà sul braccio per quattro partite ancora, prima trasferirsi al Toronto.