Sky: “Napoli pronto a vendere chiunque. De Laurentiis sa già che tipo di giocatore prendere”

Il Napoli per cento milioni vende Osimhen, Aurelio De Laurentiis non si tirerà indietro e cederà l’attaccante nigeriano. Lo ha detto chiaramente De Laurentiis nelle ultime interviste, non farà più l’errore di affezionarsi a qualche giocatore, ma si comporterà come fatto in passato quando ha venduto i vari Lavezzi, Cavani e Higuain al top della loro carriera. Anche Sky conferma che se arriva l’offerta giusta Osimhen sarà venduto.

Napoli, quanto costa Osimhen

Secondo Sky il Napoli vuole 100 milioni di euro per vendere Osimhen e non accetterà una cifra inferiore. Questo tipo di offerta la possono mettere sul piatto i club di Premier League. dall’Inghilterra confermano che il Manchester United vuole Osimhen, ma attende il via libera di Ten Hag, futuro manager dei Red Devils. Da Sky sottolineano anche che De Laurentiis cerca il sostituto di Osimhen. Il presidente del Napoli non vuole farsi trovare impreparato e si sta guardando intorno. È stato già stilato l’identikit di chi può prendere il posto dell’attaccante nigeriano al Napoli. Dovrà essere un giovane forte già nel presente, con un ingaggio non troppo alto che rientri nel nuovo tetto fissato dal patron azzurro.