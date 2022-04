Dall’Inghilterra, Osimhen al Manchester United: Ten Hag può bloccare tutto

Il Manchester United vuole acquistare Victor Osimhen dal Napoli, ma deve attendere l’approvazione di Erik Ten Hag. L’allenatore olandese sarà il prossimo manager del club inglese, pronto a investire in maniera massiccia sul mercato per tornare tra le protagoniste del calcio inglese ed europeo, dopo anni di calo.

Ten Hag è stato scelto per rilanciare i sogni dei tifosi del Manchester United, quindi deve essere lui ad avere l’ultima parola sugli acquisti.

I tabloid inglesi rilanciano la notizia dell’interessamento di club di Premier League per Osimhen. Ci sono anche Newcastle e Arsenal, con i Magpies che a gennaio sono arrivati ad offrire oltre 80 milioni di euro per il giocatore.

Osimhen al Manchester United: le ultime notizie

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, al momento ci sono questi tre club sul giocatore nigeriano che il Napoli può vendere per 100 milioni di euro. In vantaggio c’è il Manchester United pronto ad acquistare Osimhen. La visita di Roberto Calenda, tra gli agenti del giocatore, è stato un passo importante per sbloccare l’affare. La trattativa va avanti ed i Red Devils sono pronti ad affondare il colpo.

Prima di concludere l’operazione Osimhen, il Manchester chiederà l’assenso a Ten Hag. Il nuovo tecnico dovrà dare il via libera, altrimenti verrà tutto bloccato. L’allenatore inglese sta pensando anche ad altri acquisti, sempre dalla Serie A. Infatti ha chiesto al suo club di prendere Paulo Dybala che si svincola a parametro zero della Juventus.

Intanto il Napoli cerca il sostituto di Osimhen, si fanno i nomi di Belotti e di Simeone, anche se non entusiasmano i tifosi azzurri.