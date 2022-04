Il Napoli vende Osimhen: Simeone non entusiasma, media gol bassissima

Victor Osimhen è sul mercato: 100 milioni e De Laurentiis vende il giocatore nigeriano, Giovanni Simeone è uno dei possibili sostituti. La notizia di un interessamento del Napoli per Simeone era stata tirata fuori già prima che arrivare la clamorosa indiscrezione dell’incontro a Castel Volturno tra De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen. Un incontro in cui è stato portato l’interesse del Manchester United, pronto ad accontentare il patron del Napoli per prendere il nigeriano.

Per il Napoli si parla di Giovanni Simeone ma la sua media gol non entusiasma i tifosi del Napoli, così come il nome dell’argentino che a 26 anni non ha ancora fatto il suo salto di qualità. Insomma i supporters azzurri sperano in un nome più altisonanti, come quando arrivò Higuain grazie all’intercessione di Rafa Benitez.

Media gol Simeone, tutti i numeri

Quello che fa riflettere di Simeone, che resta un attaccante valido, è che non ha ancora raggiunto la completa maturazione. E ci si chiede se a Napoli possa trovare la giusta dimensione per esplodere, dato che il suo nome viene preso in seria considerazione da Cristiano Giuntoli.

Simeone ha vissuto 6 stagioni in Serie A, con una media gol di 1 rete ogni 227 minuti giocati. In tutto, fino ad ora, sono 66 i gol segnati in 211 presenze da Simeone nel massimo campionato italiano: divisi in questo modo.

Stagione 16/17 Genoa: 12 gol

Stagione 17/18 Fiorentina: 14 gol

Stagione 18/19 Fiorentina: 6 gol

Stagione 19/20 Fiorentina: 0 gol

Stagione 19/20 Cagliari: 12 gol

Stagione 20/21 Cagliari: 6

Stagione 21/22 Cagliari: 0 gol

Stagione 21/22 in corso: 16 gol.

Ovviamente le statistiche possono sempre essere ribaltate, perché Simeone ha dimostrato comunque capacità e tecnica ed ha la rabbia necessaria per emergere. Ovviamente per un Napoli, che molto probabilmente giocherà la Champions, ci si attende qualcosa in più. Anche perché con gli introiti Champions e la cessione di Osimhen, De Laurentiis mette in cassa tanti soldi.