Osimhen, l’agente incontra De Laurentiis e Giuntoli, sul tavolo l’offerta del Manchester United:

Osimhen e il suo agente a colloquio con il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli, sul tavolo l’offerta del Manchester United. Si riparte dai 100 milioni o­fferti a gennaio dal Newcastle. L’edizione odierna del corriere dello Sport, svela un retroscena di mercato sul Napoli. Secondo il quotidiano sportivo, l’agente di Osimhen avrebbe incontrato il presidente e il ds, per manifestare l’interesse dei Red Devils per il bomber nigeriano:

“Victor Osimhen e Roberto Calenda, il manager del nigeriano hanno avuto una lunga chiacchierata con Cristiano Giuntoli, è il ponte che congiunge Napoli con la “sponda” United di Manchester, l’autorevole candidata a riempire le settimane dell’immediato futuro. Nel tardo pomeriggio è entrato poi in scena anche il presidente. I protagonisti principali della vicenda, Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen, che si avviano negli uffici, raggiungono Giuntoli e Calenda ed attrezzano un summit. A quel punto, i cento milioni che il Newcastle offrì a gennaio diventano la base di partenza per un’asta a cui parteciperà anche l’Arsenal, ma il Manchester United è davanti. Il fascino dei Red Devils soffoca, ma ora va verificata la volontà di Erik ten Hag, l’allenatore olandese a cui è stata affidata la rifondazione d’un club che non può permettersi di vivere alla periferia della Champions League: però qualcosa si sta muovendo, eccome, e il faccia a faccia all’ora del tè introduce nel mistero”.