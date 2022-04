De Laurentiis: “Offerte per il Napoli, io non lo vendo”

Aurelio De Laurentiis non cede il Napoli, lo dice chiaramente in una intervista a Il Mattino: “Sento di tante offerte, ma non vendo“. Da mesi oramai si parla di una possibile cessione del Napoli, ma De Laurentiis non vuole assolutamente dare una conferma. Anzi ribadisce la volontà di proseguire nel suo lavoro.

“Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È una opzione che non ho mai preso in considerazione” dice il presidente, che in questi giorni si trova a Castel Volturno per stare vicino alla squadra e centrare l’obiettivo Champions League. Obiettivo minimo, mentre si sognava lo scudetto. Sogno sfumato con estrema amarezza, soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter col Bologna.

Cessione Napoli: De Laurentiis non vuole vendere

“Il Napoli è il mio cuore, sento che io delle tante offerte che aleggiano nell’aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa” dice De Laurentiis che conferma anche di voler tenere Spalletti sulla panchina azzurra. In questi giorni il presidente del Napoli ha posto le basi per il rinnovo di Mertens, mentre si parla insistentemente di una cessione di Osimhen al Manchester United, con vertice segreto a Castel Volturno.

Insomma è un De Laurentiis molto attivo che parla anche a Sky, oltre che alla Radio Ufficiale, definendo le strategie del futuro.

Tra queste non c’è quella di vendere il Napoli. Anche se il patron azzurro non ammetterebbe mai una trattativa che non fosse già conclusa. Non dimentichiamoci di quando il Napoli smentì l’accordo con lo sponsor Amazon, scrivendo: “Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store“. Poi l’accordo fu reso ufficiale qualche giorno dopo.