De Laurentiis ufficializza Kvaratskhelia: “È un giocatore del Napoli”

Aurelio De Laurentiis ufficializza Kvaratskhelia al Napoli, il club azzurro piazza il primo colpo per la prossima stagione. Un annuncio importante quello del presidente del Napoli, che fa capire come la società sia già a lavoro da tempo per mettere a disposizione di De Laurentiis un’ottima squadra per il futuro.

De Laurentiis ha chiesto anche scusa per la sconfitta con l’Empoli, attraverso Radio Kiss Kiss Napoli.

Kvaratskhelia ufficiale: è del Napoli

Durante la lunga intervista con Carlo Alvino, il presidente del Napoli ha dato l’ufficialità di Kvartkshelia: “È un giocatore del Napoli“. Il giocatore georgiano ha messo a segno già diversi gol in questa stagione con la maglia della Dinamo Batumi, bellissime le sue ultime reti, che stanno facendo riscaldare i cuori dei tifosi partenopei.

Kvaratskhelia è il primo colpo del Napoli per la prossima stagione, ma in arrivo già anche Mathias Olivera del Getafe, altro giocatore bloccato dalla società partenopea.