De Laurentiis: “Sconfitta Empoli, chiedo scusa ai tifosi del Napoli”

Il presidente del Napoli chiede scusa ai tifosi per la sconfitta di Empoli, Aurelio De Laurentiis parla a Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro sta seguendo da vicino gli allenamenti a Castel Volturno, per riportare serenità in un ambiente infuocato. Risolta la lista Spalletti-Edo De Laurentiis, c’è da trovare il giusto morale per finire al meglio la stagione.

Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi del Napoli per la sconfitta contro l’Empoli“.

Il presidente ha incontrato anche Mertens in questi giorni, proprio sul rinnovo del giocatore belga ha detto: “Il rinnovo di Mertens? Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli“.

Ritornando sulla partita di Empoli, De Laurentiis ha sottolineato: “Mi è venuto un moto di stizza a rivedere quei dieci minuti di pura follia. Il ritiro? Appartiene ad un calcio vecchio, oramai arcaico, ma è una cosa che nasce di getta, è tutto dettato dalla rabbia del momento“.