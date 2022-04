De Laurentiis: ” Al Sud portiamo una croce da trecento anni, al nord sono invidiosi. Torneremo a comandare noi”

Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ai microfoni di Carlo Alvino su Kiss Kiss Napoli. L’intervento integrale del presidente del calcio Napoli andrà in onda questa sera alle ore 21. Ecco un estratto dell’intervista integrale

DE LAURENTIIS SUL RINNOVO DI MERTENS

“Visita a casa di Mertens? Ho regalato una medaglia da mettere al collo del bambino. Ho detto voglio andarlo a vedere quanto prima, me l’ero promesso. E’ troppo bello, Ciro Romeo è vispissimo come è giusto che sia. E’ il figlio di Dries d’altronde, con gli occhi azzurro Napoli. Sono stato a bearmi sulla terrazza di Palazzo Donn’Anna, a guardare la mia Capri, sapete che sono cittadino onorario dell’isola azzurra. Amo i nostri panorami. Rinnovo? Ho detto: “Scusa Dries, hai un’opzione per un altro anno. In questi anni è successo di tutto di più, tra guerra, covid ed altro… ci dobbiamo sedere, decidi tu quando, tra una settimana, un mese, un anno e ne parliamo”.