Juve, Milan e Inter vittime degli arbitri: Questo è davvero troppo. Ecco le 10 gare condizionate al Napoli

Juve, Milan e Inter stanno passando per vittime degli arbitri. Abbiamo conteggiato 10 gare del Napoli condizionate dagli errori arbitrali di ogni sorta.

Sui tanti errori arbitrali piovuti a pioggia su Inter e Juventus le discussioni sarebbero superflue dato le evidenze (appena ieri l’altro è passato Maresca a Sassuolo) ma che il Milan passi per vittima è davvero troppo. Nella classifica Tiki Taka che vede il Milan in credito di 3 punti ed il Napoli di appena 2 sarebbe interessante conoscere anche le partite prese in considerazione dall’estensore della stessa classifica. Nel deserto mediatico partenopeo, Napolipiu.com ha conteggiato 10 gare del Napoli condizionate dagli errori arbitrali di ogni sorta commessi contro la squadra azzurra. In queste 10 gare i partenopei hanno raccolto solo 3 punti dei 12 virtuali che avrebbero raccolto in assenza degli errori arbitrali. Sono punti virtuali ma è fuori discussione che senza quegli errori il discorso scudetto sarebbe stato chiuso anzitempo.

NAPOLI, 10 PARTITE CONDIZIONATE DAGLI ARBITRI

Più volte Napolipiu.com ha pubblicato nel dettaglio le partite e gli accadimenti all’interno di esse, ma a differenza di quanto avviene dalle parti di Milano e Torino i Dossier sono stati ignorati dalla Società Sportiva Calcio Napoli e dal mainstream mediatico partenopeo. Le gare sono:

Roma – Napoli (0 a 0, IX giornata);

Napoli – Verona (1 a 1, XII);

Inter – Napoli (3 – 2, XIII);

Sassuolo – Napoli (2 a 2, XV);

Napoli – Atalanta (2 – 3, XVI);

Napoli – Empoli (0 a 1, XVII);

Napoli – Spezia (0 a 1, XIX);

Juventus – Napoli (1 a 1, XX);

Napoli – Milan (0 a 1, XXVIII)

Napoli – Fiorentina (2 – 3, XXXII).

Nel conteggio non sono stati inseriti i 4 allucinanti arbitraggi che il designatore Rocchi ha riservato al Napoli con Di Bello. Nel campionato italico di calcio capita che per una norma del vantaggio disattesa l’arbitro Serra sia praticamente interdetto dalla stagione agonistica. Nello stesso campionato di calcio italiano capita anche che Di Bello possa arbitrare 4 volte il Napoli e sbagliare per ben 4 volte contro il Napoli senza mai pagare dazio. Nel campionato italico di calcio capita che Mariani sia messo in discussione, giustamente, solo dopo la rete regolare invalidata al milanista Bennacer in Coppa Italia. Nel campionato di serie A capita anche che lo stesso arbitro Mariani possa, nell’assoluto silenzio mediatico, in compagnia di Banti al VAR, convalidare per due volte, non una, reti irregolari contro il Napoli. Senza pagare pegno sono passati il mani di Zapata in Napoli – Atalanta e il fallo di Cabral su Koulibaly in Napoli – Fiorentina. Questo capita quando non hai giornali e tv per far valere le tue mille ragioni.