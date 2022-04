Classifica senza errori arbitrali XXXII giornata serie A. Mariani e Banti puniscono due volte il Napoli

Classifica senza errori arbitrali XXXII giornata serie A. Questa è stata la giornata che il VAR non poteva e non doveva intervenire.



Non positiva la giornata arbitrale. Errori ci sono stati a Genova, a Napoli e a Roma. Mancano almeno un paio di rigori al Milan in quel di Torino. Ma questa era la giornata che il VAR non poteva e non doveva intervenire. Dopo lo strabiliante e faticoso VAR a tempo utilizzato in Juventus – Inter gli arbitri hanno osservato un turno di riposo. I direttori in campo hanno dovuto utilizzare i dinamometri virtuali per pesare le spinte in area di rigore. Al VAR che non poteva intervenire si è adeguato celermente il mainstream mediatico.

Genoa – Lazio 1 – 4, Manganiello (Nasca).

Dilaga la Lazio ma sul punteggio di 0 a 0 è tutto da rivedere il contrasto Acerbi – Piccoli. Il fallo di Acerbi è fuori area di rigore ma i presupposti per il cartellino rosso ci sono tutti; non interviene Nasca al VAR. Acerbi non è nemmeno ammonito.

Roma – Salernitana 1 – 2, Volpi (Mazzoleni).

Male Volpi, peggio consigliato da Mazzoleni a VAR. E’ una furia il D.S. Walter Sabatini ed è anche difficile dargli torto dopo aver visto la gara di Roma, con i campani in grande spolvero messi sotto da incredibili errori arbitrali. Cominciamo a fischiare il rigore (16’) per fallo su Milan Djuric e poi vediamo il resto sul probabile 0 a 2. Non si comprende il mancato intervento di Mazzoleni al VAR.

Napoli – Fiorentina 2 – 3, Mariani (Banti).

Ancora Mariani e Banti. Spalletti recrimina sul fallo commesso su Mario Rui sul secondo gol toscano (Ikoné), ma l’errore più grave avviene in occasione della prima rete viola. Il fallo di Nico Gonzalez su Mario Rui può essere addirittura dubbio ma la sbracciata di Cabral che impedisce a Koulibaly d’intervenire sulla rete di Nico Gonzalez è evidente. Non se ne accorge Mariani e il VAR come da prassi non interviene.

Torino – Milan 0 – 0, Doveri (Irrati).

Si è fatto sentire Pioli ma la dirigenza milanista non ha proferito parola sull’arbitraggio di Doveri e sul VAR in ossequioso silenzio. Lamentele pubbliche non ce ne sono state ma ai rossoneri mancano un paio di rigori. Tralasciando il contatto Saelemaekers – Ricci pare arduo affermare che la vistosa spinta di Singo (m.1.82 x 80 Kg circa) sulla schiena di Theo Hernandez sia un normale contrasto di gioco. Pioli sembra avere ragione anche sul contatto Messias – Bremer. Il giocatore granata prende il pallone ma la sfera sembra che resti comunque nella disponibilità dell’avversario.

La classifica senza errori arbitrali XXXII giornata serie A.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 68 Napoli 78 +12 Inter* 66 Milan 64 -4 Napoli 66 Roma 58 +1 Juventus 62 Atalanta* 57 +6 Roma 57 Juventus 56 -6 Lazio 55 Inter* 55 -11 Fiorentina* 53 Lazio 55 Atalanta* 51 Fiorentina* 47 -6 Sassuolo 46 Sassuolo 45 -1 Verona 45 Verona 44 -1 Torino* 39 Torino* 42 +3 Udinese** 36 Bologna** 38 +4 Bologna** 34 Empoli 37 +3 Empoli 34 Udinese** 36 Spezia 33 Sampdoria* 31 +2 Sampdoria* 29 Spezia 30 -3 Cagliari 25 Genoa 26 +4 Genoa 22 Venezia* 22 Venezia* 22 Cagliari 21 -4 Salernitana** 16 Salernitana** 20 +4

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

