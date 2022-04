Sabatini a DAZN: “Disastro arbitri, siamo stati vittime di cose ignobili. Mourinho? me ne frega un c***o”

Sandro Sabatini ds della Salernitana commenta la sconfitta contro la Roma all’Olimpico e attacca gli arbitri.

Sabatini ai microni di Danz dopo Roma-Salernitana è una vera e propria furia. Nel mirino del dirigente granata sono finiti gli arbitri e il VAR Mazzoleni.

“Assisto a delle cose ignobili da un punto di vista calcistico e sportivo. Mourinho dirà che non ho vinto niente ma non me ne frega un c***o. È una cosa inaccettabile, tutta la panchina che si alza e va in campo anche per un semplice fallo laterale. L’arbitro poi ovviamente fischia un fallo su un anticipo pulito di Ederson e la Roma fa il 2-1. Ci sarebbe servito il punto anche per il morale, è una cosa insopportabile. Gli arbitri hanno una personalità blanda, è normale prendere certe decisioni poi quando vedono una panchina intera che entra in campo per un fallo laterale. Inventano le punizioni, il rigore su Djuric non l’hanno neanche voluto vedere. Siamo la Salernitana, ultimi a 16 punti e so che devo perdere a Roma ma vorrei farlo in un’altra maniera”.

Sabatini su Mourinho

“Mourinho dirà che non mi conosce ma non me ne frega un ca***! Con tutto il rispetto per la Roma devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo, quello che succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è davvero inaccettabile. Ad ogni decisione arbitrale vanno tutti in campo dalla panchina, penso sia una cosa insopportabile”.

ARBITRI E VAR

“Cosa volete che facciano gli arbitri? Invertono le punizioni. Il rigore su Djuric è netto e non vanno neanche a vederlo, non lo danno e ne prendo atto, ci può stare ma l’anticipo di Ederson che genera un calcio di punizione cervellotico da cui prendiamo il gol della sconfitta non lo accetto, è un gesto tecnico di un calciatore alla ribalta, fa un anticipo pulito e deve essere considerato tale, è un giocatore di vetrina e c’è bisogno anche di incrementare il suo valore, il calcio è anche questo”.