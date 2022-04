Cannavaro: “Napoli c’è una costante negativa. Scudetto, attenti ad una clamorosa sorpresa”

Fabio Cannavaro vede una Juventus ancora in corsa per lo scudetto, parla di corsa a quattro con il Napoli, Milan e Inter.

L’ex difensore commenta la sconfitta del Napoli con la Fiorentina, la quinta in casa in questo campionato di Serie A. Secondo Cannavaro, la squadra di Spalletti ha perso “un’occasione importante, giocava in casa, poteva sfruttare di più la gara. Però ha incontrato una Fiorentina ben messa in campo che ha fatto una gran gara. Non era facile ma sta diventando una costanza: è un peccato“.

Ma Cannavaro parla anche di un’altra sua ex squadra, la Juventus e la vede ancora in corsa per il titolo: “Vedendo i risultati di chi è avanti, è corsa a quattro. Conosciamo la Juventus, non molla mai, sicuramente è un campionato che può regalarci sorprese“.

Scudetto Serie A: le parle di Cannavaro

Secondo il campione del mondo 2006 il campionato lo vincerà chi sbaglia di meno è “sempre stato così ed in questa stagione lo sarà ancora di più. Ci sono tanti risultati inattesi” come ad esempio quello del Napoli con la Fiorentina, ma forse ancora di più il pareggio del Milan con il Torino. Proprio sul Milan, Cannavaro dice: “È un campionato strano, quando c’è da fare il colpaccio per staccare gli altri, nessuno lo fa. E’ un campionato che può vincere chiunque, tutte le quattro. Se i risultati son questi, sarà un finale interessante“.

Cannavaro premia anche Vincenzo Italiano come miglior allenatore della Serie A: “I quattro davanti stanno peccando, Italiano è quello più efficace“.