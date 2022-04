Napoli-Fiorentina, Alvino: “Spalletti faccia mea culpa”

Carlo Alvino commenta la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina con un messaggio molto amaro pubblicato sui propri canali social.

La Fiorentina passa al Maradona e infrange i sogni scudetto del Napoli. Spalletti ha perso il secondo posto in classifica ed alcune certezze, gli azzurri erano la miglior difesa del campionato. Il Maradona non è più il fortino degli azzurri, la squadra di Spalletti nello stadio di casa ha offerto le prestazioni peggiori: 5 sconfitte casalinghe in campionato.

Dopo la bella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta tutti si aspettavano il bis in casa contro la Fiorentina, invece il Napoli in campo ha dimostrato di non crederci. Spalletti aveva suonato la carica parlando di sette finali, ma i calciatori hanno deluso le aspettative di tecnico e tifosi.

Carlo Alvino, dai propri canali social ha commentato così la sconfitta del Napoli: “È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti. Suoi i meriti per aver portato il Napoli a lottare per lo scudetto ma oggi deve recitare il mea culpa! Insistere su chi non è in forma si è visto che non paga. Spazio a chi ha la testa libera!”.