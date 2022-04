Napoli, dal Maradona arriva una brutta notizia per i tifosi azzurri

Napoli sconfitto dalla Fiorentina al Maradona. Da Spalletti e De Laurentiis arrivano brutte notizie per i tifosi azzurri.

Il Napoli esce sconfitto dalla sfida contro la fiorentina, la squadra di Italiano si conferma bestia nera degli azzurri. Il Maradona sembra diventato il nemico numero uno della squadra di Spalletti. Lo stadio dedicato al dio del calcio mette paura agli avversari, e anche ai padroni di casa.

Anche i calciatori della Fiorentina, Cabral e Gonzalez, autori di due reti, hanno ammesso di aver ammirato lo spettacolo dello stadio di Fuorigrotta e di aver avuto un pizzico di timore. Lo stadio, un tempo era il fprtino degli azzurri, al Maradona non si passava, oggi invece la musica è cambiata. I primi a sentire la pressione dello stadio, paradossalmente, sono proprio gli azzurri. Che sia campionato, coppa Italia o coppe europee gli azzurri nelle sfide che contano al Maradona hanno sempre fatto cilecca. In quello stadio Diego ha regalato due scudetti e una coppa UEFA, aleggia il suo spirito ma forse è troppo per questi ragazzi.

SPALLETTI SEGNALI DI RESA

Le parole di Spalletti al fischio finale di Napoli-Fiorentina suonano come una resa (“È un pochino una sentenza, diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarsi in maniera corretta e provare a fare più punti possibili”). Se non ci crede nemmeno più il tecnico allora la situazione è seria.

Il Napoli scivola la terzo posto in classifica in condominio con l’Inter di simone Inzaghi. I nerazzurri hanno una gara da recuperare contro il Bologna.

Il Napoli deteneva il primato di miglior difesa del campionato e, ora, anche quello è andato perso. Ora, l’Inter è in testa con 23 reti subite, i partenopei invece, in questo momento, sono a 25. Dunque, è cambiato anche qualcosa nel reparto difensivo. Il Napoli la settimana prossima giocherà nuovamente in casa con la Roma. Bisogna vedere come gli azzurri arriveranno col morale.

DE LAURENTIIS SPARITO

Aurelio de Laurentiis è completamente sparito dalle scene. Qualche tweet per la promozione del Bari in serie B poi ancora silenzio. Il patron non si fa vedere ne sentire da moltissimo tempo, nemmeno quando il Napoli è stato letteralmente scippato da alcuni errori arbitrali, oppure quando i suoi calciatori sono stati oggetto di cori razzisti. Perchè De Laurentiis abbia scelto questa la linea non è dato sapere. Il patron sta pensando a ridurre il monte ingaggi e a breve dovrà sciogliere anche la questione multiproprietà.

DUE CALCIATORI CLAUDICANTI

Victor Osimhen e Hirving Lozano sono usciti leggermente claudicanti dallo stadio Maradona al termine di Napoli-Fiorentina. Non dobvrebbe trattarsi comunque di nulla di grave per i due attaccanti azzurri, le cui condizione saranno valutate nelle prossime ore.