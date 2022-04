I migliori giocatori della storia del Napoli. Probabilmente qualcuno leggendo il titolo avrà già esclamato un nome e non uno a caso. Maradona! Ed effettivamente non avrebbe neanche torto. Come non ricordare l’amatissimo Diego che ha significato per i napoletani veramente tanto. Ma assieme a lui, la storia del Napoli racchiude anche altri nomi degni di nota. L’obiettivo di oggi è quello di ricordarne alcuni tra quelli che hanno segnato la storia di tutti i tempi.

Maradona

Eterno e intramontabile, questo non può che essere il primo nome della lista dei migliori giocatori del Napoli. La sua fama non è solo a causa di due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Maradona ha rivoluzionato la percezione della squadra e ha unito la città sotto l’azzurro della sua maglia.

Antonio Careca

Dal Brasile, la spalla destra di Maradona ha collezionato sei stagioni nel Napoli. Il suo record è stato di 95 gol nel giro di queste stagioni. Careca risulta uno degli attaccanti brasiliani più forti di tutti i tempi. Il suo nome compare nel celebre trio MAGICA: Maradona-Giordano-Careca.

Marek Hamsik

Facendo un salto nella storia più recente, Hamsik è entrato al Napoli nel 2007 quando ancora era un ragazzino. Il centrocampista crestato è arrivato ad essere capitano della squadra. Inoltre, si è classificato tra i migliori di tutti i tempi grazie anche a due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Ciro Ferrara

Il Napoli non è stato il suo unico grande amore, ma un trampolino di lancio e una base sicura. Napoletano di nascita, Ciro Ferrara è considerato come uno dei difensori più forti degli anni ‘80-’90. Il suo talento si è confermato negli anni passati nella Juventus di Lippi, che però non gli ha mai fatto dimenticare il suo Napoli.

Lorenzo Insigne

Passerà alla storia Insigne, ad un solo gol di distanza dal record di Maradona che ne aveva segnati 115. I suoi gol di destra e di sinistra non smetteranno di emozionare gli appassionati, che rimangono con il fiato sospeso ogni volta che Lorenzo si avvicina alla porta. Come dimenticare anche la sua importantissima presenza in Nazionale nella UEFA Euro 2020? Il suo “Tir a gir” ha fatto gioire tutto lo stivale.