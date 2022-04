REPUBBLICA – Napoli vende Osimhen, vertice a Castel Volturno con de Laurentiis. Mega offerta dalla Premier League

Il Napoli è pronto a vendere Victor Osimhen, al presidente Aurelio De Laurentiis è stata presentata un’offerta da cento milioni di euro. La notizia di calciomercato su Osimhen viene lanciata da Repubblica, ha sicuramente del clamoroso, fino ad ora c’erano state tante voci su un addio del giocatore nigeriano, ma ora la trattativa può decollare ed il Napoli perderebbe il suo bomber. Osimhen fino ad ora ha messo a segno 16 gol, nonostante i tanti infortuni e indisponibilità.

Napoli vende Osimhen al Manchester United

Secondo quanto riferisce Repubblica proprio in queste ore c’è stato un vertice che doveva restare segreto. De Laurentiis si trova a Castel Volturno, dove ha incontrato l’agente del calciatore Roberto Calenda, che ha messo sul piatto l’offerta del Manchester United. Il Napoli è pronto a cedere Osimhen per cento milioni di euro, in questo modo Aurelio De Laurentiis potrebbe concludere una grande plusvalenza dato che il giocatore era stato pagato 50 milioni cash, con 70 milioni di valutazione totale, solo 2 stagioni fa. Ma per De Laurentiis che conferma Mertens in rosa, non c’è nessun incedibile. Così il Napoli vende Osimhen, un modo per fare cassa. Ma è chiaro che il club azzurro dovrà investire nuovamente una parte dei soldi sul mercato per cercare un altro attaccante. A quanto pare Osimhen non si oppone al trasferimento, dato che la Premier League è un campionato che lo attira molto. Secondo quanto riferisce Repubblica la trattativa non è ancora chiusa, ma potrebbero esserci importanti sviluppi nelle prossime ore.