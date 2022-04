Osimhen verso l’addio: cento milioni per De Laurentiis, i quattro nomi per sostituirlo

Il Napoli vende Victor Osimhen, il calciatore nigeriano è sempre più vicino alla cessione, il giocatore può giocare in Premier League. Le ultime notizie di mercato su Osimhen, parlano di un passaggio più che probabile nel campionato inglese.

Osimhen piace al Manchester United, tanto che negli ultimi giorni c’è stato un vertice segreto a Castel Volturno, con l’agente del giocatore che ha messo sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro dei Red Devils.

Napoli vende Osimhen: piacciono Scamacca e Simeone

Il Napoli già da un po’ di tempo sta pensando al sostituto di Osimhen. Non è un caso che le voci sull’acquisto di un attaccante centrale non si siano mai fermate, nemmeno quando in rosa c’erano Osimhen, Petagna e Mertens. De Laurentiis ha posto le basi per il rinnovo di Mertens, ma sembra impossibile che diventi di nuovo il belga l’attaccante di riferimento del club azzurro.

Il presidente del Napoli con i cento milioni incassati per Osimhen risanerebbe il bilancio, ma dovrà provvedere anche un sostituto del nigeriano.

Secondo Corriere dello Sport il nome che più attrae il Napoli è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, che chiede almeno 30 milioni di euro, per la cessione, stessa cosa si può dire per Giacomo Raspadori. Ma negli ultimi giorni prende quota per il Napoli il nome di Giovanni Simeone, attaccante di 26 anni che sembra pronto per un salto di qualità.

Restando in attacco, ma spostandosi sugli esterni il quotidiano sportivo conferma l’interesse del Napoli per Luis Sinisterra, attaccante del Feyenoord che può giocare su entrambe le fasce. Insomma De Laurentiis se vende Osimhen e con i soldi della Champions League, avrebbe una dotazione importante per il mercato. Considerando anche il fatto che nell’ultima stagione il Napoli ha investito praticamente zero sul mercato.