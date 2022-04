Napoli, Osimhen in premier. De Laurentiis ha trovato il sostituto

Aurelio de Laurentiis ha aperto alla cessione di Victor Osimhen. Il Napoli già da un po’ di tempo sta pensando al sostituto di Osimhen. Non è un caso che le voci sull’acquisto di un attaccante centrale non si siano mai fermate, nemmeno quando in rosa c’erano Osimhen, Petagna e Mertens. De Laurentiis ha posto le basi per il rinnovo di Mertens, ma sembra impossibile che diventi di nuovo il belga l’attaccante di riferimento del club azzurro. Il presidente del Napoli con i cento milioni incassati per Osimhen risanerebbe il bilancio, ma dovrà provvedere anche un sostituto del nigeriano.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, il primo nome sulla lista di Giuntoli sarebbe quello del Cholito Simeone: “Il Napoli ha un carteggio sugli attaccanti che sarà indispensabile a ridisegnare gli scenari e la probabile conferma di Mertens spinge a disegnare una squadra con varie opzioni: il centravanti, nel senso classico, che attrae è Gianluca Scamacca (23) del Sassuolo, bottega assai cara dove però c’è pure Giacomo Raspadori (22), talento che incanta e induce a riflessioni. Ma nel girovagare per l’Europa, e pur avendo già preso Kvaratskhelia, l’area scouting sta interpretando la natura ampia di Luis Sinisterra (23 quasi), un esterno di sinistra eventualmente utile anche a destra, colombiano del Feyenoord che sa sbrigarsela persino da prima punta. C’è un ventaglio d’ipotesi da valutare ma su Giovanni Simeone (27 a luglio) c’è poco da aggiungere: il Napoli sa quello che serve e quanto basta per ritenerlo assai gradito”.