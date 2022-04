È morto Mino Raiola, aveva 54 anni

È morto Mino Raiola, il super procuratore si spegne all’età di 54 anni, a gennaio scorso era stato operato d’urgenza a Milano. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, l’addio a Mino Raiola, procuratore di grandissimi giocatori e che ha rivoluzionato la figura dell’agente, ha sconvolto tutti.

Ultim’ora – Morto il procuratore Raiola

La conferma del decesso di Mino Raiola è arrivata dall’agenzia Ansa. “Mino Raiola è morto a 54 anni. Il re dei procuratori italiani è venuto a mancare dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Raiola lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non legata al Covid e subito era sorto un giallo“. Raiola era agente di tantissimi grandi calciatori, come Ibrahimovic, ma anche Balotelli. Fu proprio Raiola a portare Lozano al Napoli.