Napoli, Belotti occasione ghiottissima per De Laurentiis. Cairo disse: “Può già aver firmato con un altro club”

Il Napoli è pronto a cedere Victor Osimhen e deve trovare un sostituto, Andrea Belotti è un colpo a parametro zero. Una prospettiva più che allettante per Aurelio De Laurentiis che nelle ultime interviste, ha ribadito l’estrema necessità di far quadrare i conti del Napoli. Negli ultimi due anni l’assenza della Champions League ha fatto venire meno una delle più importanti entrate per il club azzurro.

Così De Laurentiis, che nell’ultima stagione ha speso quasi zero per il calciomercato, è pronto a fare cassa per far restare floride le casse del club.

La notizia di una cessione di Osimhen per 100 milioni di euro, ha scosso l’ambiente azzurro, non solo per la partenza del nigeriano, ma per il possibile sostituto che arriverà in azzurro.

Belotti-Napoli: voci di calciomercato

Una degli indiziati principali per sostituire Osimhen è Giovanni Simeone, la cui media gol di 1 rete ogni 221 minuti non entusiasma. Ma un nome da seguire con grande interesse in chiave Napoli è Belotti. L’attaccante di 28 anni del Torino veniva valutato sempre 100 milioni solo qualche stagione fa, quando Cairo non volle mollare la presa, convinto di fare una mega plusvalenza.

Ora Belotti andrà via a parametro zero al termine della stagione 2021/22. In questa travagliato stagione Belotti ha messo a segno, fino ad ora, cinque gol. Gli standard dei 26 gol segnati in Serie A nella stagione 16/17 sono lontani, ma su Belotti resta l’interesse dei grandi club proprio perché si libera a zero.

Dagli Usa insistono sul fatto che Belotti possa fare coppia con Insigne al Toronto, ma la pista italiana non si è mai spenta per il giocatore ex Palermo.

La situazione relativa a Belotti deve essere seguita con estrema attenzione, anche perché Giuntoli è pronto a fare un tentativo per il giocatore. Inoltre ci sono le parole di Cairo che lo scorso 14 aprile ha detto: “Belotti andrà via e da febbraio può aver già firmato per un altro club“.