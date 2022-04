Chiariello: “Ora tutti contro De Laurentiis, io sono furioso…”

Il Napoli anche quest’anno ha fatto evaporare il sogno scudetto, nonostante il campionato balbettante di Inter, Juventus e Milan. Gli azzurri nelle ultime tre partite, con Fiorentina, Roma ed Empoli hanno buttato alle ortiche la possibilità di continuare a lottare per il titolo. Un solo punto in tre match è una media da retrocessione. In più la sconfitta dell’Inter con il Bologna, non fa altro che aumentare il rammarico per gli azzurri, che hanno perso tantissimi punti con squadre abbordabili, come ad esempio Spezia ed Empoli.

Umberto Chiariello mostra tutto il suo disappunto e su twitter scrive: “Ora sentirete tante persone dire che eravamo illusi, che il Napoli è scarso, etc. etc. Tutta gente che non vedeva l’ora di poter attaccare De Laurentiis.

Io invece dopo Bologna-Inter sono furioso in primis con i giocatori e poi con l’allenatore per aver sprecato un’occasione irripetibile“.

De Laurentiis nelle ultime interviste ha fatto capire comunque che si andrà avanti con Spalletti. Ma a fine stagione può esserci una rivoluzione per il Napoli, che pensa anche alla cessione di Osimhen al Manchester United.