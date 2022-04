Pedullà: “Osimhen in Premier, tutto confermato. Giuntoli tratta già il sostituto”

Alfredo Pedullà dà conferme sulla cessione di Osimhen in Premier League al Manchester United. Già dalla scorso gennaio si è parlato di un interessamento concreto dei club inglesi per Osimhen, con il Newcastle che a gennaio avrebbe sborsato almeno 80 milioni per prendere il giocatore. Ora De Laurentiis può vendere Osimhen a 100 milioni di euro, una mega plusvalenza che fa felice il patron del Napoli. Si fanno già diversi nomi per sostituire Osimhen, ma ovviamente le trattative sono ancora in corso. Il Napoli sul mercato si è già assicurato Kvartskhelia, ma De Laurentiis ha in mente una vera e propria rivoluzione.

Napoli: Broja o Scamacca

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Napoli cede Osimhen, con Manchester United, Arsenal e Newcastle a contendersi il giocatore. Ma chi sostituirà Osimhen? Nella lista di Giuntoli ci sono Scamacca e Broja, secondo il giornalista. Gianluca Scamacca è il gioiello che il Sassuolo ha messo sul mercato, insieme con Raspadori e Berardi. Prezzo di partenza 30 milioni di euro.

Broja è un attaccante di 20 anni di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton che in questa stagione ha messo a segno 6 gol in Premier League. La lista di Giuntoli è destinata a crescere, perché con i 100 milioni di Osimhen ed i 50 milioni della Champions League, il club azzurro può fare un super mercato.

Pedullà: tutte le trattative sul Napoli

Alfredo Pedullà a Kiss Kiss Napoli ha detto il Napoli cede Osimhen solo se arriva almeno “un’offerta da 80 milioni di euro“. Mentre sull’arrivo di Mathias Olivera ha aggiunto: “Oramai ci siamo. Per far saltare la trattativa dovrebbe accadere qualcosa di veramente clamoroso. L’operazione si può dire conclusa“.

Mentre sul rinnovo di Mertens ha detto: “Non è stato firmato ancora nulla, ma non ci saranno problemi, il belga vuole Napoli e ama la città“.

Trattativa conclusa quella per Kvaratskhelia come annunciato da De Laurentiis: “Questo è un calciatore vero, un grande talento. Il Napoli ha fatto un importante operazione di mercato, illuminante” ha detto Pedullà.