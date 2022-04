Vigliotti: “Napoli ci rendiamo conto cosa è successo? Sono tutti colpevoli”

Il Napoli ha visto sfumare il sogno scudetto, che è ancora possibile solo per la matematica. Le sconfitte con Fiorentina ed Empoli ed il pareggio con la Roma hanno distrutto praticamente tutto. Non se ne capacita Gianluca Vigliotti che a Televomero dice: “Io non riesco a capire, bastava fare sette punti, vittoria con Roma ed Empoli e pareggio con la Fiorentina ed ora il Napoli era primo in classifica e si trovava al primo posto in classifica e praticamente avrebbe vinto lo scudetto“.

Vigliotti, come tanti tifosi del Napoli, è molto amareggiato e aggiunge: “La sconfitta dell’Inter col Bologna, fa aumentare a dismisura i rimpianti. Non so cosa sia accaduto, ma è chiaro che c’è stato un campionato prima ed un campionato dopo la partita con la Fiorentina. Da quel punto in poi nessuno ci ha più capito niente. In questo caso hanno sbagliato tutti, nessuno escluso. Voglio ribadirlo, nessuno è esente da colpe in questa situazione“. Dunque non solo Spalletti e la squadra, che hanno le loro colpe, ma anche l’intervento della società. Con De Laurentiis che è arrivato a Castel Volturno, quando ha sentito la paura di poter perdere addirittura la qualificazione Champions League.