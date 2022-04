WhatsApp down, blocco dei servizi

WhatsApp si blocca e lascia milioni di persone senza servizio. WhatsApp Down diventa top hashtag su Twitter. Gli utenti della rete in queste ore stanno segnalando un blocco completo di WhatsApp. Il famoso servizio di messaggistica istantanea è fermo e non fa più mandare o ricevere messaggi.

Sulla rete alcuni utenti segnalano un blocco ad intermittenza, chi invece dice che il blocco si WhatsApp è totale. Sull’account Twitter ufficiale al momento non sono ancora segnalate notizie. Quindi non si capisce il motivo per cui WhatsApp abbia smesso di funzionare e non solo in Italia. Molti disservizi si segnalano anche in altre nazioni.