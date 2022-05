“I giocatori del Real esaltano Ancelotti: il migliore del mondo”, De Laurentiis lo fece ‘cacciare dai tifosi’

Carlo Ancelotti viene esaltato dai giocatori del Real Madrid, già nel match di semifinale con il City si è visto il rapporto che un giocatore come Marcelo ha con il tecnico italiano. Ma in generale da Cingurito Tv, vengono esaltate le qualità dell’allenatore di Reggiolo. “I giocatori del Real Madrid sono convinti di avere il miglior allenatore del mondo. Questa partita ha dimostrato che lo è, perché in questa Champions League ha fatto fuori club come Psg, Chelsea e Manchester City“.

Ma su Ancelotti viene detto anche che “Vinicius è passato da oggetto misterioso a fondamentale con il tecnico italiano. Modric sembra avere 25 anni, così come Benzema. Sono tutti in una condizione fisica ottima, merito di Ancelotti e del suo staff, col preparatore Pintus, compreso il figlio Davide. Questa non è fortuna, ma grande professionalità“. Insomma secondo quanto ammesso da De Laurentiis il Napoli si è fatto scappare un allenatore come Ancelotti per le critiche del pubblico o per la sua scarsa capacità di essere simpatico.

Sarà forse che ad Ancelotti non venivano comprati i giocatori richiesti? È un dubbio legittimo che nessuno ci potrà mai togliere.

Ma a Napoli Ancelotti fu contestato anche da Insigne, che poi al Corriere dello Sport ammise: “Inutile pensare a ciò che poteva essere e non è stato. Fu un errore, abbiamo pagato e per fortuna ci siamo ripresi. Ancelotti? Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso. Mi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse i n quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo“.