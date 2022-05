CORSPORT – Ostigard e un rinnovo: così il Napoli può sostituire Koulibaly

Il Napoli è pronto a cedere Kalidou Koulibaly, il giocatore senegalese piace al Barcellona che offre 40 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che è in scadenza di contratto nel 2023. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra De Laurentiis e Ramadani agente di Koulibaly e si discuterà proprio dell’offerta del Barça di Xavi per il difensore.

Il Napoli comincia ad organizzarsi per le contromosse. De Laurentiis vuole confermare Rrahmani, come ammesso dal suo agente che pure incontrerà il presidente del Napoli. Inoltre c’è il rinnovo di Juan Jesus da ufficializzare. Il difensore brasiliano ha dimostrato di essere un elemento più che valido, su cui il Napoli vuole continuare a puntare anche in futuro. Secondo Corriere dello Sport il Napoli sta valutando anche Ostigard, difensore di 22 anni che ha fatto un’ottima impressione al Genoa, ma è di proprietà del Brighton.

Secondo Repubblica il Napoli pensa ad Ostigard anche perché deve sostituire Koulibaly. Il club azzurro vanta un ottimo rapporto con il Brighton e questo può favorire il passaggio del difensore norvegese in maglia azzurra.