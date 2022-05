De Laurentiis-Giuntoli-Spalletti: summit di mercato, si decide il futuro del Napoli. Date una soddisfazione ai tifosi

Il calciomercato del Napoli, compresi i rinnovi, è il tema più importante in questo momento per De Laurentiis e Giuntoli. L’acquisizione matematica della partecipazione alla Champions League 2022/23 dà l’opportunità al club partenopeo di riuscire a programmare con maggiore calma, perché solo la partecipazione alla massima competizione europea per club porta nelle casse oltre 50 milioni di euro.

Il Napoli deve difendere anche il terzo posto, per orgoglio ma anche per la vil pecunia: visto che la differenza di incasso tra giungere terzi ed arrivare quarti è di 4 milioni di euro.

Intanto stasera De Laurentiis porta tutti a cena, ma questa volta senza terapia di gruppo. Si festeggia l’accesso alla Champions League, che dovrebbe essere consacrato con acquisti importanti. Magari ne parlerà nel summit di mercato che ci sarà oggi al Konami Center di Castel Volturno tra De Laurentiis e Giuntoli e ci sarà anche Spalletti. La notizia viene lanciata da Repubblica che sottolinea la necessità di agire velocemente sul mercato rispetto agli altri anni. C’è da dire che il Napoli ha già preso Kvaratkshelia e sta chiudendo per Olivera. Quindi qualcosa ha già fatto.

Ma si parla anche di un addio di Koulibaly e la possibile cessione di Osimhen. Pezzi pregiati, che qualora dovessero andare via dovranno avere sostituti all’altezza. I tifosi si aspettano di poter sognare, si attendo un colpo alla Cavani, alla Higuian. Un giocatore che possa dare di nuovo forza a quei sogno, che troppo spesso la società non alimenta. Un errore, perché un tifoso che sogna è anche un tifoso che spende, se proprio vogliamo pensare solo al denaro.