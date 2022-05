KISS KISS – Napoli, Olivera in arrivo. Se parte Fabian Ruiz, scelto il sostituto

Napoli, in arrivo Olivera sarà il secondo acquisto dopo Kvaratskhelia. Scelto il sostituto di Fabian Ruiz.

Il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo di Kvaratskhelia. Il georgiano sarà il sostituto di Lorenzo Inisgne. Il mercato del Napoli non si ferma qui, secondo quanto riporta la redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, a giorni potrebbe essere ufficializzato anche il secondo acquisto:

“Nelle ultimissime ore per il Napoli è in dirittura d’arrivo Mathias Olivera del Getafe. Sarà proprio il talentuoso terzino uruguaiano il sostituto di Faouzi Ghoulam, che andrà via a fine stagione con il contratto in scadenza che non gli è stato rinnovato”.

La radio ufficale del calcio Napoli, ha defito chiuso il mercato degli azzurri con questi due acquisti. Altri arrivi potrebbero esserci solo se dovessero arrivare cessioni eccellenti. Giuntoli avrebbe già pronto un elenco di possibili sostituti.

“Fabian Ruiz è uno degli indiziati a dire addio a fine stagione, se arriva una proposta indecente, il club ha già individuato il sostituto che sarebbe Antonin Barak del Verona. Se poi dalla Premier arriverebbe un’offerta da cento milioni per Osimhen, De Laurentiis sicuramente la prenderà in considerazione”. Ha concluso la redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli.